Кримчан закликали вшанувати пам’ять жертв Голодомору

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО закликав кримчан вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Представник Президента в АРК у зверненні до жителів Криму назвав голодомор "апофеозом зла", який на довгі роки й десятиліття "підірвав генетичні, інтелектуальні, творчі сили нації і поставив її на межу необоротного цивілізаційного зламу".

"Правда про нього (голодомор) пробила собі дорогу крізь товщу часу, лукавого замовчування і підступних міфів, щоб відтепер і назавжди залишитися пам’ятником безвинно загубленим і нагадуванням та застереженням для живих. Проте ще належить відновити, вихопити з забуття багато досі невідомих сторінок з того гіркого літопису, очистити його від політичних нашарувань, встановити всі імена загиблих", - вважає Л.ЖУНЬКО.

На його думку, вшанувати пам’ять жертв голодомору - "це наш святий обов’язок". "Віддаючи їм (жертвам) данину шани і скорботи, докопуючись до коріння, ми повинні пам’ятати про свою історичну відповідальність перед тими, хто ліг в українську землю в жахливі 30-ті роки, хто страждав і безвісти зникав із життя", - йдеться у зверненні Л.ЖУНЬКА.