УПЦ створила в Криму Джанкойську єпархію

15:00, 12 листопада 2008
Крым
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Єпископом стане архімандрит Нектарій

Священний Синод Української Православної Церкви вирішив утворити Джанкойську єпархію, виділивши її зі складу Сімферопольської єпархії.

Чергове засідання Священного Синоду відбулося у Києво-Печерській Лаврі під головуванням Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Володимира, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

В Сімферопольській єпархії залишаються наступні адміністративні одиниці Криму: Алушта, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Судак, Керч, Феодосія; Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський та Чорноморський райони.

Управління Сімферополською єпархією залишили за митрополитом Лазарем (Швецом).

До Джанкойської єпархії віднесли Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Совєтський райони Криму.

Єпископом Джанкойським і Роздольненським стане архімандрит Нектарій (Фролов), клірик Рівненської єпархії.

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