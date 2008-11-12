УПЦ створила в Криму Джанкойську єпархію

Єпископом стане архімандрит Нектарій

Священний Синод Української Православної Церкви вирішив утворити Джанкойську єпархію, виділивши її зі складу Сімферопольської єпархії. Чергове засідання Священного Синоду відбулося у Києво-Печерській Лаврі під головуванням Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Володимира, повідомляється на офіційному сайті УПЦ. В Сімферопольській єпархії залишаються наступні адміністративні одиниці Криму: Алушта, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Судак, Керч, Феодосія; Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський та Чорноморський райони. Управління Сімферополською єпархією залишили за митрополитом Лазарем (Швецом). До Джанкойської єпархії віднесли Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Совєтський райони Криму. Єпископом Джанкойським і Роздольненським стане архімандрит Нектарій (Фролов), клірик Рівненської єпархії.

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