Об`їзну дорогу навколо Сімферополя обіцяють до 2012 року

Об`їзну дорогу навколо Сімферополя у бік Севастополя планується побудувати до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі на депутатських слуханнях з питання про основні напрями і перспективи розвитку транспортного комплексу Криму повідомив начальник Служби автомобільних доріг автономії Валентин ЗАВОЙЧИНСЬКИЙ.

Сімферополь має проблеми з транзитним автотранспортом, який рухається міськими вулицями. «Відбувається катастрофічне руйнування проїжджої частини, виникають затори, підвищується аварійність і екологічне забруднення», - повідомив начальник служби автодоріг Криму.

Враховуючи перспективу інтенсивності дорожнього руху найближчими роками, зазначив В.ЗАВОЙЧИНСЬКИЙ, необхідно завершити будівництво об`їзної дороги до 2012 року. Прогнозна потреба у фінансуванні становить 641 млн. грн. Роботи вже почато, додав В.ЗАВОЙЧИНСЬКИЙ.