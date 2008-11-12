БЮТ перетворюється в найбільш антиукраїнську політсилу Криму?

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що кримський БЮТ поступово перетворюється в найбільш антиукраїнську політичну силу Криму.

«БЮТ поступово перетворюється в найбільш антиукраїнську політичну силу Криму, адже заяви її представників навіть жорсткіші, від їхніх колег з Партії регіонів, КПУ чи блоку ВІТРЕНКО», – зазначає голова Кримської організації УНП, слова якого цитує прес-служба партії.

«Кожна політична сила має право на свою власну позицію, однак не припустимо, щоб БЮТ проводив політику подвійних стандартів щодо власних виборців, адже громадяни, котрі голосували за БЮТ в інших областях, навіть не підозрюють, що в Криму БЮТ очолив похід антиукраїнських організації та політичних партій проти української влади, що відстоює національні інтереси України», – зауважив О.ФОМУШКІН, коментуючи вимогу кримського відділення БЮТ відмінити рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про ретрансляції російських телеканалів на території півострова.

«Рішення кримського БЮТ щодо відміни рішення Нацради треба вивішувати на стендах у західних та центральних областях України, щоб люди нарешті побачили справжнє антиукраїнське обличчя блоку», – переконаний О.ФОМУШКІН.