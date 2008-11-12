На гірських трасах Криму можуть з`явитися електробуси

Національна академія наук України пропонує виробничому підприємству «Кримтролейбус» створити експериментальний зразок електробуса - гібрида автобуса і тролейбуса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі на депутатських слуханнях з питання про основні напрямки і перспективи розвитку транспортного комплексу Криму повідомив генеральний директор підприємства «Кримтролейбус» Петро КАЩАВЦЕВ.

«Ми маємо звернення Національної академії наук України до голови президії Верховної Ради Криму, щоб спільно з іншими науково-технічними комплексами, використовуючи їх потенціал, протягом двох років створити експериментальний зразок нового екологічно безпечного енергозбережного пасажирського електробуса – «Екобус 01», який сполучає в собі автобус і тролейбус», - сказав П.КАЩАВЦЕВ.

«Це розробки українських учених і вони пропонуються для експериментальної реалізації, використовуючи наш потенціал - кадровий і виробничий», - зазначив керівник «Кримтролейбуса».

Він повідомив, що цей вид «транспорту нового покоління» може стати «виключно ефективним» в експлуатації на кримській гірській тролейбусній трасі.