Керч одержала ліміт газу

Керч одержала десятиденний ліміт газу для роботи міських котельних.

Про це повідомили в прес-службі мерії Керчі.

За даними прес-служби, питання про виділення місту ліміту газу на 10 днів вирішив український уряд.

Влада Керчі разом з комунальними підприємствами проводить роз`яснювальну роботу серед городян щодо необхідністі погашення боргів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада котельні Керчі зупинили роботу - виділений ліміт газу місто вичерпало. Вирішувати проблему мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ відправився до Києва.

Борг підприємств і населення перед керченською філією підприємства «Кримтеплокомуненерго» складає близько 15 млн. грн.