Керч одержала ліміт газу
16:00, 12 листопада 2008Крым
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Керч одержала десятиденний ліміт газу для роботи міських котельних.
Про це повідомили в прес-службі мерії Керчі.
За даними прес-служби, питання про виділення місту ліміту газу на 10 днів вирішив український уряд.
Влада Керчі разом з комунальними підприємствами проводить роз`яснювальну роботу серед городян щодо необхідністі погашення боргів.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада котельні Керчі зупинили роботу - виділений ліміт газу місто вичерпало. Вирішувати проблему мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ відправився до Києва.
Борг підприємств і населення перед керченською філією підприємства «Кримтеплокомуненерго» складає близько 15 млн. грн.
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