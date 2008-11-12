Міст між Кримом і Кубанню вперся в питання кордону

Питання будівництва транспортного переходу через Керченську протоку не просувається через зауваження Міністерства закордонних справ України, заявляє голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні А.ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що всі міністерства, окрім українського зовнішньополітичного відомства, узгодили питання будівництва моста через Керченську протоку.

«Всі технічні питання будівництва моста вирішені, є проблеми делімітації кордонів Росії і України, сьогодні на рівні Міністерства закордонних справ України є одне зауваження. Решта міністерств узгодили питання будівництва переходу через Керченську протоку», - повідомив кримський спікер.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що не бачить проблеми у встановленні кордонів, тому що перехід через Керченську протоку «взагалі-то не змінює істотно державний кордон між Росією і Україною». «Але Міністерство закордонних справ написало зауваження, тому ми не можемо далі рухатися в цьому напрямі (будівництва моста – УНІАН)», - сказав голова кримського парламенту.

Він повідомив, що Крим попросить «комісію Ющенко-Медведєв» розглянути це питання на своєму засіданні. «Ми просимо, щоб комісія Ющенко-Медведєв розглянула на своєму засіданні це питання і дала рекомендації своїм міністерствам або кабінетам міністрів України і Російської Федерації спільно включитися в реалізацію цього проекту», - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ради міністрів Криму, перехід «Керч-Кубань» скоротить транспортний шлях з України до Краснодарського краю РФ в середньому на 450 кілометрів.