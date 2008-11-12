Комуністи Криму зустріли протестами акцію пам`яті жертв Голодомору

У Криму місцеві комуністи зустріли протестами акцію пам`яті жертв Голодомору.

На кримський півострів сьогодні в рамках міжнародної естафети «Незгасима свічка» привезли 200-кілограмову свічу, крім того, програмою заходів передбачалося відкриття в селі Цілинне Джанкойського району автономії меморіального знаку пам`яті жертв Голодомору і проведення мітингу-реквієму.

У повідомленні Кримського республіканського комітету Компартію України стверджується, що на мітинг-реквієм зібралася невелика кількість селян і представників влади, проте «низьку масовість штучного чиновницького заходу владі якоюсь мірою вдалося підвищити за рахунок могутньої міліцейської тусовки». Комуністи заявили, що «помаранчевий режим» спотворює події 30-х років минулого століття, зазначивши, що «стихійне лихо» спіткало «однаковою мірою регіони РСФР і УРСР». Організаторів акції комуністи зустріли «скандуванням гнівних гасел» і «градом звинувачень».

Меморіальний знак пам`яті жертв Голодомору в кримському селі все ж таки було відкрито. За даними джанкойскої влади, зіткнень вдалося уникнути лише завдяки присутності правоохоронців.

Комуністи скептично оцінили меморіальний знак. «Дивні гості залишили після себе в селі не менш дивні сліди: на старому, що з незапам`ятних часів тут знаходився, фундаменті навалили чогось купу каменів. Навіщо, так люди і не зрозуміли. Деякі збираються навіть ходоків до Сімферополя відряджати з питанням, що все це означає? Так і сперечаються: чи той це обіцяний пам`ятник скорботи, а якщо він самий, то чому не написали правильний час Голодомору - 2008 рік?», - говориться в повідомленні Компартії.

Довідка УНІАН. Міжнародна акція «Незгасима свічка» почалася 1 квітня в Австралії, і впродовж цього часу пройшла в 33 країнах світу, зокрема, в 6 країнах СНД - Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії, Вірменії і Грузії.

В Україні акція «Незгасима свічка» стартувала 26 жовтня. Після проведення заходів у всіх обласних центрах 21 листопада «Незгасиму свічку» буде доставлено до Києва, де проводитимуться державні заходи, присвячені пам`яті жертв Голодомору.

Лідером комуністів Криму є народний депутат України Леонід ГРАЧ.