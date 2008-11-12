Кримську єпархію розділили

Священний Синод Української Православної Церкви Московського патріархату вирішив утворити Джанкойську єпархію...

Священний Синод Української Православної Церкви Московського патріархату вирішив утворити Джанкойську єпархію, виділивши її зі складу Сімферопольської та Кримської єпархії. Чергове засідання Священного Синоду відбулося у Києво-Печерській Лаврі під головуванням митрополита Київського і всієї України Володимира, повідомляється на офіційному сайті УПЦ МП. В Сімферопольській єпархії залишаються наступні адміністративні одиниці Криму: Алушта, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Судак, Керч, Феодосія; Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський та Чорноморський райони. Управління Сімферополською єпархією залишили за митрополитом Лазарем (Швецом). До Джанкойської єпархії віднесли Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Совєтський райони Криму. Єпископом Джанкойським і Роздольненським стане архімандрит Нектарій (Фролов), клірик Рівненської єпархії.

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