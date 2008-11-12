Гриценко вважає Крим найбільш економічно міцним регіоном України

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО вважає автономію найбільш економічно міцним регіоном України.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив під час зустрічі з японськими дипломатами.

«Анатолій ГРИЦЕНКО назвав Крим в економічному сенсі найбільш міцним регіоном в Україні, а нинішню обстановку в автономії стійкою і стабільною», - повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Під час зустрічі сторони обговорили особливості поточної суспільно-політичної, соціально-економічної і міжнаціональної ситуації в Криму. Голова ВР Криму зазначив, що реальних передумов для ескалації напруженості на півострові немає.