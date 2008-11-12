Гриценко вважає Крим найбільш економічно міцним регіоном України
18:00, 12 листопада 2008Крым
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Спікер АРК зустрівся з дипломатами
|Анатолій Гриценко
Про це А.ГРИЦЕНКО заявив під час зустрічі з японськими дипломатами.
«Анатолій ГРИЦЕНКО назвав Крим в економічному сенсі найбільш міцним регіоном в Україні, а нинішню обстановку в автономії стійкою і стабільною», - повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.
Під час зустрічі сторони обговорили особливості поточної суспільно-політичної, соціально-економічної і міжнаціональної ситуації в Криму. Голова ВР Криму зазначив, що реальних передумов для ескалації напруженості на півострові немає.
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