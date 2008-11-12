Суд скасував передачу комерсантам дитячого табору в Криму

Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Криму та скасував рішення, згідно з яким дитячий табір «Орльонок» перейшов у власність закритого акціонерного товариства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що Господарський суд Криму ухвалив рішення на користь комерційної структури, не дослідивши повністю всіх обставин справи.

«Вищий господарський суд України порахував недоведеним право власності ЗАТ на дитячу здравницю, ухваливши в новому судовому засіданні ретельно дослідити умови приватизації табору «Орльонок», - інформує прокуратура.