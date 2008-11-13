Інтернет-залежність офіційно визнана хворобою

Китайські лікарі офіційно визнали інтернет-залежність хворобою. Для неї розроблені діагностичні критерії і рекомендації з лікування, а психіатричним клінікам наказано надавати допомогу пацієнтам з цим захворюванням. Така ініціатива викликана дедалі більшим занепокоєнням щодо психологічних проблем на грунті зловживання інтернетом.

Визначення захворювання і його діагностичні критерії були розроблені співробітниками Пекінського центрального військового госпіталю за матеріалами 1300 «проблемних» користувачів інтернету. Симптоми залежності включають непереборне бажання ввійти до мережі, розумове або фізичне виснаження, дратівливість, порушень сну або концентрації уваги.

Відповідно до нових діагностичних рекомендацій, інтернет-залежною визнається людина, яка проводить в мережі не менше шістьох годин на день і у якої спостерігався щонайменше один з симптомів залежності протягом попередніх трьох місяців.

За словами експерта з госпіталю Тао Жаня (Tao Ran), 80% залежних виліковні. Курс лікування триває близько трьох місяців; утім, в чому конкретно воно полягає, сказано не було.

Як показали попередні дослідження, інтернет-залежністю мають близько 10% китайських користувачів інтернету у віці до 18 років, 70% з них – чоловічої статі. За оцінками Китайського інформаційного центру мережі інтернет, в 2007 році налічувалося 210 мільйонів китайських користувачів світової мережі, приблизно з них становлять люди у віці від 18 до 30 років.

УНІАН-здоров`я