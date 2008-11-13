У Севастополі створили служби порятунку диких тварин
00:02, 13 листопада 2008Крым
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Договір підписали 6 організацій
У Севастополі створено регіональний реабілітаційний центр для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам.
Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.
За даними міністерства, служби порятунку диких тварин створили 6 організацій АР Крим і Севастополя. "Шість організацій Криму і Севастополя підписали договір про створення служби порятунку", - йдеться у повідомленні. Це, зокрема, дельфінарій в Артбухті ПП "Біологічна станція", Ялтинский зоопарк та ін.
"Наразі жителі міста знають куди звертатися, якщо помітили хвору ящірку, черепаху або плазуна, травмованого дельфіна або птахів, що потребують допомоги", - кажуть у міністерстві.
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