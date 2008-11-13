Крим, Донецьк і Луганськ ігнорують телевізійне табу

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про припинення ретрансляції зарубіжних програм і передач, зміст яких потребує адаптації до українського законодавства, незадовільно виконується провайдерами Криму, Донецької та Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Нацради із посиланням на слова першого заступника голови Національної ради Ігора КУРУСА.

"На сьогодні маємо 50 на 50 відключення у Закарпатській та Одеській областях. Незадовільно виконується рішення в Луганській області та в АР Крим”, - сказав І.КУРУС та додав, що майже повністю не виконується рішення Нацради провайдерами Донецької області.

Провайдери інших регіонів України виконують рішення Національної ради, є винятки, але щодня цифри змінюються, кажуть у Нацраді.

Якщо не брати до уваги Донецьку та Луганську області й АРК, матимемо виконання рішення приблизно на 70%, заявив І.КУРУС. "Я думаю, що до Нового року рішення Національної ради буде виконано в повному обсязі", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада вступило в силу рішення Національної ради з телебачення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Деякі місцеві ради України закликали операторів не виконувати рішення Національної ради. Зокрема, міські ради Севастополя та Сімферополя зобов`язали кабельних операторів продовжити ретрансляцію російських телеканалів.

У Нацраді заявили, що звернуться до Генеральної прокуратури з приводу дій органів місцевої влади та перевищення ними своїх повноважень.