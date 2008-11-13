Жертв політичного терору пригадають у Сімферополі

14 листопада в Сімферополі відбудеться мітинг-реквієм, присвячений пам`яті росіян – жертв політичного терору і репресій, війн в ХХ столітті.

Головна тема мітингу-реквієму – не забувати трагічні уроки російської історії, які можуть стати реальністю в умовах політичної і соціальної напруженості в українській державі. "Жодна з політичних сил України не готова захистити права російських і російськомовних громадян України і жителів Криму. В умовах жорстокої війни за владу кримінально-олігархічних кланів і прагнення реваншу з боку спадкоємців більшовизму, в країні реальністю стає загроза громадянської війни, яка не обійде стороною Крим", - вважають організатори мітингу.

Мітинг-реквієм організує коаліція неурядових організацій «Російський фронт Сергія Шувайникова» і представники Кримської окружної координаційної ради організацій російських співвітчизників.