«КримТЕЦ» почала подавати тепло

Сімферопольська, Камиш-Бурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі компанії «Кримтеплоелектроцентраль» (Сімферополь) почали подавати тепло споживачам.

Про це сьогодні повідомили в прес-службі компанії «Кримтеплоелектроцентраль» («КримТЕЦ»).

За даними прес-служби, першою почала працювати станція в місті Саки. Станція опалює практично весь багатоповерховий житловий фонд міста, бюджетні організації та установи.

Камиш-Бурунська ТЕЦ почала подавати тепло на об`єкти Керчі, зараз закінчується підключення абонентів.

Опалення житлових будинків і об`єктів соцкультпобуту, підключених до Сімферопольської ТЕЦ, почалося цього тижня. Зараз тепло не подають тільки великим боржникам. «Зокрема, 6-ти багатоповерховим будинкам у сімферопольському смт Молодіжне. Комунальне підприємство, що забезпечує подачу тепла в ці будинки, не забезпечило своєчасний розрахунок з його постачальником в опалювальні сезони минулих 5-ти років, який, своєю чергою, не зміг розрахуватися з Сімферопольською ТЕЦ», - сказано в повідомленні компанії «КримТЕЦ».