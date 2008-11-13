Жириновський: Україна розділиться на східну й західну частини

Керівництву Росії складно налагоджувати відносини з Україною через невизначене політичне становище в цій країні.

Про це сказав голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, що потрібно зробити керівництву Росії для налагодження відносин із Україною.

«У Вас (в Україні) становище таке, яке було з 1917 по 1921 роки. Незрозуміло, які політичні сили провладні, які опозиційні. Тому давати оцінку Президентові РФ важко. Адже даючи оцінку, ми повинні когось підтримати або виставити комусь нашу претензію», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Водночас він зазначив, що для РФ дуже важливі добросусідські відносини з Україною.

«Для мене особисто Україна – це не іноземна держава. Там моє коріння, там вся сім`я мого батька. Я вважаю, що майбутнє, це все-таки розділення України на східну й західну частини», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ. На його думку, східна й південна частини України «повернуться» до Росії, а західні області залишаться незалежними.

Окрім цього він додав, що в різних областях України простежується вплив інших країн: в Ужгороді – Угорщини, в Чернівцях – Румунії.

На його думку, «Україна – це штучна держава, що є об`єктом впливу різних країн».

«Вам (Україні) все дали комуністи. Ваша територія – це третина нинішньої України», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Водночас він підкреслив, що «ми любимо цю частину колишнього Радянського Союзу, хай вона називається Україною, й бажано, щоб там було все добре й не було ніякого пригноблення для російських людей, оскільки це знущання».

«Я впевнений, що наш Президент за те, щоб були добросусідські відносини між нашими країнами», - підкреслив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.