ЧФ Росії може втягнути Україну у війну з третіми країнами - Єхануров

Базування Чорноморського флоту Росії в Криму в умовах відсутності дієвих механізмів попередження його залучення до бойових дій проти третіх країн веде до втягування України у збройні конфлікти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у своєму виступі на пленарному засіданні під час консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони Альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.

Ю.ЄХАНУРОВ також підкреслив, що зазначена ситуація стає дестабілізаційним чинником не лише для України, але й для безпеки всього Чорноморського регіону.

«Україна здійснює заходи щодо врегулювання діяльності ЧФ на своїй території та, водночас, залишається відкритою для проведення інспекцій на нашій території», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також підкреслив, що на цей час російська сторона дотримується вимог України щодо базування ЧФ.

Разом з тим міністр оборони зазначив, що Україна не відчуває практичних зрушень з боку російської сторони стосовно підтримки ініціативи України з опрацювання угоди, яка б унеможливлювала участь ЧФ, який тимчасово базується на території України, у конфліктах.

«Така ж ситуація і з термінами виведення ЧФ РФ з території України, які ми залишаємо незмінними (2017 рік – УНІАН)», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.