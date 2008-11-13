ЧФ Росії може втягнути Україну у війну з третіми країнами - Єхануров
Міністр за врегулювання діяльності
Базування Чорноморського флоту Росії в Криму в умовах відсутності дієвих механізмів попередження його залучення до бойових дій проти третіх країн веде до втягування України у збройні конфлікти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у своєму виступі на пленарному засіданні під час консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони Альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.
Ю.ЄХАНУРОВ також підкреслив, що зазначена ситуація стає дестабілізаційним чинником не лише для України, але й для безпеки всього Чорноморського регіону.
«Україна здійснює заходи щодо врегулювання діяльності ЧФ на своїй території та, водночас, залишається відкритою для проведення інспекцій на нашій території», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Він також підкреслив, що на цей час російська сторона дотримується вимог України щодо базування ЧФ.
Разом з тим міністр оборони зазначив, що Україна не відчуває практичних зрушень з боку російської сторони стосовно підтримки ініціативи України з опрацювання угоди, яка б унеможливлювала участь ЧФ, який тимчасово базується на території України, у конфліктах.
«Така ж ситуація і з термінами виведення ЧФ РФ з території України, які ми залишаємо незмінними (2017 рік – УНІАН)», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.