УПЦ Московського патріархату назвала голодомор «геноцидом»

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату назвав Голодомор 1932–1933 років в Україні “геноцидом”.

Про це йдеться у зверненні Священного синоду УПЦ МП з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні, підписаному Митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ. Текст звернення має УНІАН.

“Штучний голод 1932–1933 рр. було сплановано більшовиками з метою прискорення примусової колективізації, ліквідації “куркульства” як класу, знищення “ворожих елементів”, – зазначається у зверненні.

Священний синод наголосив, що історія України знає багато важких часів.

“Але в 1930-ті роки Україна вперше пережила штучний голод, масове вбивство мільйонів своїх громадян, цинічне, цілеспрямоване, безжальне. Лише в богоненависницькому й людиноненависницькому середовищі міг відбутися подібний злочин. На щедрому українському чорноземі вмирали у страшних муках мільйони людей. Цей геноцид був намаганням знищити саму душу народу, привести її до повного духовного рабства”, - йдеться у зверненні Синоду УПЦ МП.

Автори звернення наголошують, що у 1932-1933 роках Україна втратила мільйони своїх дітей. “Рану в серці України загоїти неможливо. Вона завжди буде невгамовним болем нагадувати про час, коли над Україною, над іншими народами колишньої радянської спільноти панував диявол”, - йдеться у зверненні.

Представники духівництва також зазначають, що Українська православна церква у глибокій скорботі молитовно згадує жертв голодоморів та інших репресій радянського тоталітаризму. “Такої кількості жертв не було навіть під час війни. Воістину, режим вів кровопролитну війну з власним народом”, – зазначають священнослужителі УПЦ МП, підкреслюючи, що церква застерігає від глибоко хибної та антигуманної ідеології, яка призвела до подібної трагедії, закликає до відмови від екстремізму, нетерпимості й помсти.