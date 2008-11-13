Переговори щодо передачі кораблів США Україні продовжуються

У грудні міністри оборони України і США продовжать обговорення питання про можливість передачі американських військових кораблів українським Військово-Морським силам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт ГЕЙТС сьогодні на прес-конференції після завершення консультацій Україна-НАТО у Таллінні.

Відповідаючи на запитання українських журналістів про перспективні напрямки українсько-американської військово-технічної співпраці, Р.ГЕЙТС повідомив, що питання про передачу американських військових кораблів Україні протягом шести останніх тижнів обговорювалося на рівні міністрів оборони обох країн тричі.

Разом з тим Р.ГЕЙТС зауважив, що існує певний порядок щодо такої передачі.

«Україна виявляє зацікавленість у цьому питанні, але це досить тривалий і фінансово дорогий процес. Він також вимагає ухвалення Конгресом США», - сказав міністр оборони США.

Крім того, він зазначив, що вартість передачі кораблів, а також їх ремонту є досить значною.

«Зважаючи на наявний рівень ресурсного забезпечення Збройних сил України, виникає питання, чи є це (передача військових кораблів – УНІАН) найоптимальнішим варіантом для української сторони», - підкреслив Р.ГЕЙТС.

Він зауважив, що дискусія з цієї теми є відкритою, і Сполучені Штати готові до її обговорення.