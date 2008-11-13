Рух обурений діями комуністів

Голова Кримської крайової організації НРУ Леонід ПИЛУНЬСКИЙ обурений подіями у Сімферополі, які розгорнулись навколо акції «Незгасима свічка».

Нагадаємо, кримські комуністи в середу у Джанкойському районі автономії, а також в Євпаторії та Сімферополі зустрічали 200-кілограмову свічку акціями протесту. Зокрема, у Сімферополі прихильників Компартії чергували біля храму Київського патріархату Української православної церкви, щоб завадити провести акцію «Незгасима свічка». Комуністи заявили, що «помаранчевий режим» спотворює події 30-х років минулого століття, а «стихійне лихо» спіткало «в однаковій мірі регіони РСФР і УРСР».

«Я обурений тим, що вчора відбулося. Нам не дали вшанувати пам´ять тих, хто загинув. Обурює нахабство представників лівих сил, які паплюжили людську долю, історію та свідчення очевидців», - зазначив ілдер кримськой організації НРУ.

«Нахабство комуністів, які створили цей голодомор, свідчить про те, що в української держави немає волі заборонити цю злочинну ідеологію і партію. Вони продовжують отруювати молоде покоління. Я бачив дітей, студентів, які кричать, що бандерівці вигадали цей голодомор. Мова йде про те, щоб вшанувати мільйони жертв загиблих. А вони прийшли, щоб врятувати церкву, яку самі знищували протягом десятків років. Вони вбивали тисячі священників. Це фарисейство», - заявив голова кримських рухівців, слова якого цитує прес-служба НРУ.

***Міжнародна акція «Незгасима свічка» почалася 1 квітня в Австралії. Вона пройшла в 33 країнах світу.

В Україні акція «Незгасима свічка» стартувала 26 жовтня. Після проведення заходів у всіх обласних центрах країни «Незгасиму свічку» буде доставлено до Києва, де проводитимуться державні заходи, присвячені пам`яті жертв Голодомору.