45 нелегалів виявили прикордонники в аеропорту Сімферополя

45 порушників українського законодавства виявили співробітники Державної прикордонної служби України під час паспортного контролю пасажирів авіарейсу «Сімферополь-Ташкент».

Для їх оформлення довелося на 2 години 20 хвилин затримати виліт літака, повідомляє сьогодні прес-служба Держприкодонслужби.

"Як з’ясувалося, громадяни Узбекистану (усі чоловіки) тривалий час перебували в Україні незаконно", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума штрафів, накладених на іноземців, склала понад 19 тисяч гривень. Крім цього, багатьом з них заборонили в’їзд в Україну: 16-ти особам - на 5 років, 11-ти - на 3 роки, 2-м - на 2 роки, 4-м - на рік та одному - на півроку.