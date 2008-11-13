Люди Луценка вимагають заборонити рух «Севастополь-Крым-Россия»

Громадянський рух «Народна самооборона» і члени депутатської групи «Народна самооборона» вимагають заборонити громадський рух «Севастополь – Крым – Россия» за порушення діючого в Україні законодавства щодо цілісності країни.

Про це йдеться в заяві «Народної самооборона» щодо ситуації в Криму.

Нагадаємо, активісти Народного фронту «Севастополь – Крым – Россия» через суд вимагають скасувати чинну Конституцію Криму, яка визнає автономію частиною України.

У «НС» висловлюють стурбованість відсутністю адекватної реакції з боку Секретаріату Президента України, Служби безпеки України «на очевидний факт скоєння злочину, передбаченого статтею 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

В заяві повідомляється, що в липні 2008 року активісти руху «Севастополь – Крым – Россия» направили до Окружного адміністративного суду АР Крим позовну заяву, у якій просять суд відмінити чинну Конституцію АРК. А також, за інформацією «Народної самооборони», «зобов’язати Верховну Раду АР Криму винести на сесію і прийняти звернення до Президента, Уряду та Державної думи РФ про негайне проведення переговорів з Україною про повернення Криму під юрисдикцію РФ». Також, за даними «Народної самооборони», в позові йдеться про вимогу прийняти на сесії ВР АРК Декларацію про возз’єднання Криму з Росією.

Громадянський рух «Народна Самооборона» вимагає від Служби безпеки України негайно порушити кримінальну справу за викладеним фактам за статтею 110 Кримінального кодексу України, провести розслідування і притягти винних до кримінальної відповідальності.

«НС» також вимагає зібрати матеріали і в судовому порядку розпустити і заборонити рух «Севастополь – Крым – Россия» за порушення діючого в Україні законодавства, підкреслюється в заяві.