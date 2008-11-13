Депутата райради вбито в Криму

У Криму вбито депутата Сакської районної ради Олега Печерицю.

О.Печериця, 1970 року народження, був обраний до райради від партії «Союз».

Вбивство сталося в ніч з 11 на 12 листопада. «Судячи з усього, його убили з вогнепальної гладкоствольної зброї», - повідомив кореспондентові УНІАН начальник прес-служби кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Сакським міським відділом міліції порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»), повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

У Сакському регіоні Криму, де відбулося вбивство, працює кримінальний блок міліції. Ведеться слідство.

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У 2006 році глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конфренції розповів про кандидатів в депутати Верховної Ради Криму, що раніше мали конфлікт із законом. Серед них був і О.Печериця.