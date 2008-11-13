Росія думає про створення бази для кораблів ЧФ в Абхазії
16:39, 13 листопада 2008Крым
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Інформація депутата Держдуми
Керівництво Росії розглядає питання про створення бази для кораблів Чорноморського флоту РФ в Абхазії.
Про це сьогодні журналістам повідомив колишній командувач ЧФ, депутат Держдуми Володимир КОМОЄДОВ, повідомляє РІА Новости.
“Розглядається питання з приводу Абхазії”, - сказав В.КОМОЄДОВ, відповідаючи на запитання про те, чи обговорюються перспективи створення бази в Очамчирі.
В.КОМОЄДОВ сьогодні взяв участь у розширеному засіданні комітету Держдуми з оборони за участю начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи МАКАРОВА. На засіданні обговорювалася концепція розвитку Збройних сил до 2020 року.
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