Росія думає про створення бази для кораблів ЧФ в Абхазії

Керівництво Росії розглядає питання про створення бази для кораблів Чорноморського флоту РФ в Абхазії.

Про це сьогодні журналістам повідомив колишній командувач ЧФ, депутат Держдуми Володимир КОМОЄДОВ, повідомляє РІА Новости.

“Розглядається питання з приводу Абхазії”, - сказав В.КОМОЄДОВ, відповідаючи на запитання про те, чи обговорюються перспективи створення бази в Очамчирі.

В.КОМОЄДОВ сьогодні взяв участь у розширеному засіданні комітету Держдуми з оборони за участю начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи МАКАРОВА. На засіданні обговорювалася концепція розвитку Збройних сил до 2020 року.