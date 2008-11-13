Кримчанам покажуть «Маршрут товариша Сталіна»

Виставу-трагедію "Маршрут товариша Сталіна" покажуть в Сімферополі (Крим) до річниці голодомору 1932-1933 років.

Спектакль пройде 21 листопада в Кримському академічному музичному театрі за підтримки Сімферопольської міської організації "Нашої України".

"Ми пам’ятаємо про трагічне минуле нашого народу і вважаємо, що сучасна молодь також має знати всю правду про трагічні події того часу", - наголосив голова Сімферопольської організації Народного Союзу "Наша Україна" Володимир КУНЦОВ, повідомляється на офіційному сайті партії.