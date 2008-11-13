Селяни, які вбили односельця за трубу, отримали 14 років в`язниці

Апеляційний суд Криму призначив двом жителям Джанкойського району автономії, які вбили односельця за алюмінієву трубу, покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прес-служба прокуратури Криму повідомляє, що безробітні селяни у пошуках коштів для існування зазіхнули на майно сусіда. Збирачі металу забралися у двір, де знаходилася труба, але були спіймані господарем. Чоловіки стали спричиняти старому тілесні ушкодження та вимагали у нього гроші. Господаря будинку довго били, він перестав подавати ознаки життя. Після цього чоловіки перерили весь будинок у пошуках заощаджень або яких-небудь цінностей, нічого не знайшли та підпалили будинок.

Державний обвинувач повністю довів у суді вину підсудних у вчиненні умисного вбивства, розбійного нападу, знищення чужого майна.

При призначенні покарання суд врахував особу підсудних (обидва раніше притягувалися до кримінальної відповідальності) і обтяжуючі обставини (вчинення злочину стосовно літньої людини, в стані алкогольного сп`яніння).