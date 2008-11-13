Капітана судна за контрабанду м`яса посадять на 5 років

Сакським міським районним судом капітана судна «Дельфін», на якому в січні цього року до Криму було ввезено понад 100 тонн контрабандного м`яса, засуджено до п`яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в прес-службі прокуратурі Криму.

Державним обвинуваченням було повністю доведено провину капітана в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 Кримінального кодексу України, - контрабанда. «В обхід митного контролю контрабандист доставив до Криму м`ясо, ввезення якого до України було заборонено санітарною службою», - повідомили в прокуратурі.

Суд засудив капітана до п`яти років позбавлення волі, крім того, до нього застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації предметів контрабанди та майна.