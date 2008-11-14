Все частіше з газових труб Сімферополя тече вода

По вулиці Ухтомського в Сімферополі в газової труби замість газу виявилася вода.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, внаслідок цього чотири будинки (№ 6, 8, 10, 14) залишились без газу. Ремонтні роботи проводяться сьогодні, 14 листопада.

Це не перший такий випадок у Сімферополі. Зокрема, у вересні вода замість газу виявилася у трубі однієї з багатоповерхівок міста. Тоді відключили від газопостачання 16 квартир.