Нас уже... трохи більше 46 мільйонів

Населення України продовжує скорочуватися.

З першого жовтня 2007 по перше жовтня 2008 року його чисельність знизилася на чверть мільйона і тепер становить лише трохи більше 46 мільйонів громадян. Такі дані Державний комітет статистики України розмістив на своєму офіційному сайті.

Ще десять років тому населення України перевищувало 50 мільйонів.

Німецька хвиля