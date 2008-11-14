СЛС Криму залишився без лідера

12:16, 14 листопада 2008
Крым
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Баранов написав заяву

Кримська організація партії «Союз лівих сил» залишилась без лідера.

Член президії політради СЛС Сергій БАРАНОВ написав заяву та пішов з посади голови кримської організації «Союзу лівих сил» за власним бажанням, повідомляє прес-служба парторганізації.

Хто стане новим лідером кримської СЛС поки не відомо, заявили члени СЛС. Київ ще не визначився.

Лідер СЛС - Василь ВОЛГА.

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