СЛС Криму залишився без лідера
12:16, 14 листопада 2008Крым
0 0
Баранов написав заяву
Кримська організація партії «Союз лівих сил» залишилась без лідера.
Член президії політради СЛС Сергій БАРАНОВ написав заяву та пішов з посади голови кримської організації «Союзу лівих сил» за власним бажанням, повідомляє прес-служба парторганізації.
Хто стане новим лідером кримської СЛС поки не відомо, заявили члени СЛС. Київ ще не визначився.
Лідер СЛС - Василь ВОЛГА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter