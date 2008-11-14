Влада Криму приховує дійсну картину розподілу землі - Меджліс

Влада Криму приховує дійсну картину розподілу землі на півострові, заявляють у кримськотатарському Меджлісі.

Як повідомили у прес-службі Меджлісу, особливості земельної проблеми в Криму перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ охарактеризував у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

Перший заступник керівника Меджлісу заявив, що місцева влада автономії «із завзятістю, гідною кращого застосування, уникає складання й оприлюднення єдиного реєстру всіх юридичних осіб, а також громадян, незалежно від національності й статусу, які одержали землю».

Таким чином, упевнений Р.ЧУБАРОВ, влада автономії навмисно створює ситуацію, «коли сформована нею статистика лише щодо репатріантів, не дозволяє розкриттю об`єктивної картини в розподілі кримських земель».