Жахи по-севастопольськи: жінка народила і викинула небажану дитину

У Севастополі 33-річна жінка, народивши небажану дитину, загорнула її в пакет і залишила на балконі.

Пакет побачив сусід і звернувся в міліцію.

Як повідомляє прес-служба міліції Севастополя, тіло новонародженого хлопчика було в пакеті, на голові був ще один пакет - щільно зав`язаний.

В ході перевірки було встановлено, що у жінки вже є 4 дітей. Виховує вона їх сама. Під час останньої вагітності в жіночу консультацію вона не зверталася. Народила вдома. «Після пологів, порахувавши, що дитина мертва, загорнула її в пакет і винесла на балкон. Тіло збиралася закопати пізніше», - говориться в повідомленні.

Триває судово-медична експертиза, яка покаже, чи народилася дитина живою, і якщо так, то, скільки прожила і чому померла. Залежно від висновку експертів належить вирішити питання про порушення кримінальної справи.

Ст. 117 Кримінального кодексу України передбачається кримінальна відповідальність матері за вбивство новонародженої дитини під час або відразу ж після пологів. За скоєння злочину передбачається покарання - позбавлення волі строком до 5 років.