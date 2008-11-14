В УНП лякають Москву розривом угоди про оренду бази в Севастополі

Відмова Росії підписати договір про неучасть підрозділів Чорноморського флоту у військових діях з іншими державами може стати приводом для розірвання Угоди про оренду РФ до 2017 року військово-морської бази в Севастополі, вважає представник Української народної партії, віце-адмірал Борис КОЖИН.

«Відмова Москви підписати Договір про неучасть підрозділів Чорноморського флоту, що базуються на території України, у військових діях з іншими державами – може стати приводом для розірвання Угоди 1997 року про оренду Російською федерацією до 2017 року військово-морської бази в Севастополі, оскільки участь російських кораблів у військових діях з території України, де-юре втягує нашу країну у війну», – заявив Б.КОЖИН.

Він вважає, що Російська Федерація зацікавлена у збереженні статус-кво та робить все можливе, щоб продовжити термін базування Чорноморського флоту в Севастополі й після 20017 року.

«Якщо керівництво України, в тому числі й міністр оборони, не вдасться до жорсткіших кроків, ситуацію на краще не змінити», – наголосив віце-адмірал, повідомляє прес-служба УНП.

При цьому Б.КОЖИН заявив, що зараз «Росії нікуди виводити свій флот із Севастополя». «Розташування та інфраструктура бази у Новоросійську не відповідає необхідним стандартам головної бази Чорноморського флоту. А розміщення основної частини кораблів флоту в абхазькому місті Сухумі неможливе, як з точки зору міжнародного права, так і з суто технічної – на створення необхідної інфраструктури піде не один рік, і не один мільярд», – впевнений представник УНП.

«Лише жорсткими кроками Україна зможе повернути собі весь Севастополь, бо ми маємо повне право вимагати неучасті російських кораблів у військових діях, це підтвердить навіть міжнародний арбітраж», – наголосив Б.КОЖИН.