Крим повернув Ялтинський заповідник

Державний комітет лісового господарства України скасував свій наказ про виведення Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника зі складу Республіканського комітету Криму з лісового і мисливського господарства і перепідорядкування його безпосередньо собі. Про це в п`ятницю повідомив прес-секретар Рескомітету АРК з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ.

«Наказом, підписаним головою Держкомлісу Миколою ТИМОШЕНКОМ, попередній документ було скасовано у зв`язку з виробничою необхідністю. Голова Держкомітету залишив за собою контроль над виконанням даного наказу», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ. Таким чином, зазначив він, Ялтинський заповідник «знову перейшов в підпорядкування кримської влади».

За даними кримських ЗМІ, про скасування наказу про перепідпорядкування Ялтинського заповідника заявляв також голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

Голова Рескомлісу Криму Ігор КАЦАЙ зазначив, що компроміс цій суперечці було знайдено в ході тривалого, але конструктивного діалогу двох сторін, «в якому Крим в особі Верховної Ради і уряду автономії зайняв чітку і конкретну позицію». «Заповідником однозначно має управляти Крим, тоді нам легше буде своєчасно реагувати на лісові пожежі і контролювати інші процеси, що відбуваються на заповідній території. Вважаю, в ситуації, що склалася, після різних обговорень було ухвалене абсолютно правильне рішення», – сказав І.КАЦАЙ.

Питання щодо кандидатури директора Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, як і раніше, залишається відкритим і перебуває у стадії вирішення, повідомив М.ГОЛОВАНЬ.

Як повідомлялось, Держкомітет лісового господарства скасував свій наказ про виведення Ялтинського заповідника зі складу Рескомітету з лісового господарства і перепідорядкування його безпосередньо собі. Термін контракту, укладеного з директором Ялтинського заповідника Володимиром КАПІТОНОВИМ, закінчився. Держкомлісгосп призначив в.о. директора заповідника Наталію КОПИЛ. Кримська влада обурилася, що призначення відбулося без узгодження з нею.

Площа Ялтинського заповідника становить 14,5 тисяч га.