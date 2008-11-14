Ющенко: сепаратистські тенденції у Криму підігріваються з Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сепаратистські настрої в Криму підігріваються із зовні - за особистої участі "високопоставлених громадян Росії".

В інтерв`ю азербайджанській газеті "Эхо" В.ЮЩЕНКО заявив, що сепаратистські тенденції в Криму "досить умовні, штучні". На думку Президента України, вони виникають на підставі невирішених соціально-економічних питань в автономії.

"Інше питання, і це викликає значне занепокоєння, - зазначив глава української держави, - що значною мірою сепаратистські тенденції підігріваються тут (у Криму) із зовні, за особистої участі громадян Росії, часто високопоставлених". "Це питання, на яке ми повинні знайти адекватну відповідь, і запевняю вас, що ми її знайдемо", - додав В.ЮЩЕНКО.

За матеріалами Української правди