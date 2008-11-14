Міськрада Севастополя відмовилась виділити кошти на українську школу

Громадський комітет "Український Севастополь" розкритикував міськраду за невиділення коштів на будівництво української школи-колегіуму.

Як йдеться у переданій УНІАН заяві комітету, "Севастопольська міська рада в чергове продемонструвала свою антидержавну, сепаратистську, антиукраїнську та українофобську сутність під час голосування про виділення коштів на продовження робіт з будівництва української школи-колегіуму". У заяві підкреслюється, що не проголосувала за рішення найбільша депутатська фракція - "Регіон Севастополь". "Таким чином, зазначає "Український Севастополь", регіонали, які одним із гасел висувають вимогу другої державної мови в Україні, прийняли незаконне рішення, яке перешкоджає отриманню освіти українською мовою молодим севастопольцям".

Водночас, як наголошується в заяві, "відсутність в Севастополі школи з українською мовою навчання є порушенням права українців, росіян, кримських татар та представників інших національностей на отримання освіти українською мовою як державною у державних і комунальних освітніх закладах міста".

Громадський комітет вимагає від депутатів міськради "найближчим часом повернутись до розгляду цього питання з позицій громадян Української держави та необхідності дотримання і в Севастополі прав людини, які забезпечує нам Конституція України, і виділити згідно з законом кошти на будівництво української школи-колегіуму".

Як додав УНІАН координатор ГК "Український Севастополь" Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ, будівництво української школи-колегіуму заплановане на березі бухти Кругла (Омега), вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, але, саме будівництво до останнього часу не профінансовано. За його інформацією, з держбюджету на будівництво школи-колегіуму до кінця року виділено 5 млн. грн. Водночас, як стверджує координатор, згідно з чинним законодавством, на рівні 20% фінансування будівництва має здійснюватися за рахунок місцевого бюджету. Севастопольською міською державною адміністрацією, яка готувала проект рішення міськради щодо виділення коштів, зазначається конкретне джерело фінансування. Крім того, виконавча влада міста пропонувала міськраді профінансувати будівництво школи-колегіуму двома частинами, по 500 тис. грн., зазначив М.ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.