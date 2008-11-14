Через кризу українці скоріше будуть красти, ніж пити?

Нинішня фінансова криза, яка позбавила українців відчуття постійно зростаючого добробуту, змушує згадати 1990-і роки, коли економічна і соціальна депресія багато кого змусила заливати горе алкоголем, що його слов’яни завжди вважали найкращим антидепресантом. Водночас, вона не обов’язково спричинить спалах алкоголізму, прогнозує тижневик „Коментарі”, спираючись на коментарі та оцінки експертів.

Як зазначає тижневик, нинішня соціально-економічна ситуація відрізняється від тієї, що була в Україні на початку 1990-х. Сьогодні люди вже мають досвід виживання, зміни професії, вільного підприємництва тощо. Крім того, соціальні зобов’язання держави виглядають сьогодні значно зрозумілішими, ніж у 1990-і. Це дає фахівцям упевненість у тому, що нинішня фінансова криза не викличе сплеску алкоголізму й наркоманії.

«Алкогольна й наркотична поведінка змінюється дуже повільно, тому не варто очікувати якихось моментальних результатів, розвиток залежності - дуже тонкий процес, - сказав „Коментарям” головний нарколог України Анатолій ВІЄВСЬКИЙ. - Голодна людина не побіжить пити горілку. Вона шукатиме грошей, щоб купити харчів. Причому намагатиметься роздобути їх будь-яким способом. А це призведе до росту злочинності, спочатку примітивної на кшталт квартирних крадіжок, а потім - більш витонченої. Не варто думати, що ми такі сильні й не зап’ємо, а всі інші - ідіоти, вони зап’ють. Це зовсім не так».

“Під час стресу справді може трапитися «відхід у алкоголь», - зазначила в інтерв’ю тижневику клінічний психолог Олена ЛЕВЧУК. - Скоротили людину на роботі - вона пішла і напилася. Або дружина пиляє, що грошей немає. Вихід із подібних ситуацій - випити з друзями, відразу полегшає. Але це стосується лише людей лабільних. Алкоголікам і наркозалежним байдуже, є криза чи немає, вони п’ють незалежно від будь-яких факторів, їм потрібна доза».

О.ЛЕВЧУК також вважає, що за допомогою алкоголю люди можуть «знімати» стрес доти, доки їх життєва ситуація не покращиться. Щойно людина знайде роботу, вона може відмовитися від спиртного. Або випиватиме лише на вихідні чи свята. «Насправді, наші люди вже не так боляче реагують на фінансові потрясіння. У них є своєрідне «щеплення», отримане в 1990-х. Можливо, у тих, кого тоді ця ситуація дуже сильно вразила, може трапитися ре травматизація”, - зауважила психолог.

Утім, як пише тижневик, щодо довгострокової перспективи головний нарколог України не такий оптимістичний - у майбутньому українці можуть виявити зміни в алкогольній поведінці.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у нашій країні на душу населення припадає приблизно 12 л спиртного на рік. ВООЗ вважає показник у вісім літрів загрозливим. Відповідно до офіційної статистики в Україні приблизно 900 тис. осіб - хронічні алкоголіки, а кількість наркозалежних перевищила півмільйона, хоча багато хто з фахівців стверджує, що насправді залежних від алкоголю й наркотиків значно більше.