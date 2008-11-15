Збільшується розмір штрафів за правопорушення на дорогах України

У неділю, 16 листопада, в Україні набирає чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», ухвалений Верховною Радою 24 вересня і підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 14 жовтня.

Нагадаємо, що цим законом пропонується, зокрема, збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становитиме 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі й систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.

За більшість порушень Правил дорожнього руху стягнення накладатимуться посадовцями ДАІ, які мають спеціальні звання: інспекторами ДАІ та начальниками підрозділів ДАІ.

Крім того, передбачається ввести механізм нарахування штрафних балів за порушення правил. У разі, якщо сума нарахованих штрафних балів досягне або перевищуватиме 30 балів, порушник у судовому порядку буде позбавлений права управління транспортним засобом.

Також передбачається надати працівникам міліції право вилучати посвідчення водія до ухвалення рішення судом у тих випадках, коли Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено позбавлення права управління транспортними засобами.

Крім того, законом передбачається впровадження і використання приладів автоматичної фото- і відеофіксації правопорушень.