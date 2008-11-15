Потрібно зробити замовлення на підготовку фахівців для ЖКГ

Севастополю необхідно зробити комунальне замовлення на підготовку фахівців для роботи на підприємствах житлово-комунального господарства, зокрема, на «Севміськводоканалі» і «Севтеплоенерго», де відчувається дефіцит робочих рук.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.

На думку В.САРАТОВА, «це багато в чому вирішить питання працевлаштування дітей, які виросли в дитячих будинках міста і починають самостійне життя».

Як вважає голова міськради, ще одна проблема, яку потрібно вирішити для адаптації таких дітей в житті, - надання житла, і для цього «в місті потрібно будувати соціальне житло, яке фактично матиме статус соціального гуртожитку».

На думку В.САРАТОВА, при всій складності сьогоднішньої ситуації, пов`язаної з фінансово-економічною кризою, «при розгляді бюджету наступного року депутатам треба знайти кошти на будівництво такого соціального житла, тому що, вирішивши ці дві проблеми, можна буде значно поліпшити стан справ у комунальному господарстві міста».

Голова міськради також зазначив, що «вирішення цих двох питань, пов`язаних із замовленням на підготовку фахівців і наданням їм соціального житла, буде серед основних при здійсненні програми реформування комунального господарства міста».

Крім того, В.САРАТОВ висловив упевненість, що планована передача місту професійно-технічних училищ, в яких на сьогодні навчається близько 3,5 хлопців і дівчат, дозволить конкретизувати зусилля на підготовці необхідних фахівців для підприємств міста, а разом з вирішенням проблеми соціального житла - залишити цих фахівців у Севастополі.