Земельний скандал у Севастополі

Міська рада Інкермана заявляє про позбавлення Севастопольською міською радою громади міста Інкерман конституційного права власності на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Інкерманська міськрада заявила в опублікованому сьогодні в місцевих ЗМІ відритому листі. (Місто Інкерман входить до складу Балаклавського району Севастополя, є містом районного значення, в ньому проживає 12 тис. чол., у всьому Севастополі - близько 380 тис. чол. - УНІАН).

«Розпорядження землею, що розташована на території Інкермана, є суто прерогативою Інкерманської міської ради, що складається здебільшого з представників громади Інкермана. Незважаючи на те, що впродовж останніх 6 місяців виконавчий комітет Інкерманської міської ради депутатів неодноразово звертався на адресу і голови Севастопольської міської ради, і депутатів Севастопольської міської ради з проханням не розглядати питання, пов`язані з виділенням земельних ділянок, що розташовані на території Інкермана, Севастопольською міською радою депутатів було ухвалено рішення N5632 від 15.10.2008 року "Про надання згоди громадянам-членам товариства забудовників "Земля" на передачу у власність земельних ділянок в районі Сушильної балки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських споруд і споруд (присадибних ділянок) і розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки», - говориться в листі.

На думку депутатів, Севастопольська міськрада перевищила свої повноваження і позбавила громаду Інкермана можливості реалізувати своє конституційне право на землю.

У листі також стверджується, що «Інкерманська міська рада за чинним законодавством України наділена повноваженнями як повноправна міська рада зі своїм виконавчим органом, діяльність якого спрямована на захист законних прав та інтересів громадян України, які проживають на території Інкермана».

Як повідомила прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації за підсумками робочої зустрічі голови МДА Сергія КУНІЦИНА з мером Інкермана Миколою БУРТОВИМ, останній заявив, що міська рада Севастополя аргументує своє право розпоряджатися землею тим, що статус Севастополя не визначений, і тому немов не можна розмежувати повноваження.

Водночас він стверджує, що статус Інкермана визначений Верховною Радою України. «Ми - місто районного значення. І межі у нас є. Вони прописані і були прийняті ще виконкомом Севастополя в 1977 році», - додав М.БУРТОВОЙ.

На його думку, «затвердження меж - справа часу. Ми два роки щільно займалися цим питанням. У завершальній стадії – техніко-економічне обгрунтування. У січні ми будемо готові представити пакет документів Верховній Раді України. Саме на затвердження меж».

Згідно з повідомленням прес-служби міськдержадміністрації, „с позицією мера Інкермана згоден і голова Севастополя С.КУНІЦИН.

«Вкотре ми стикаємося з проблемою закону про статус Севастополя. Сьогодні межі Інкермана відповідно до чинного законодавства до кінця не виділені в натурі, немає рішення парламенту. Ось і стикаються інкерманські депутати з тим, що міськрада Севастополя виділяє сама землю на території міста, користуючись тим, що нібито не винесені в натурі межі Інкермана. Це неправильний підхід. І я підтримую позицію, що тут всіма ресурсами, зокрема й землею, має розпоряджатися Інкерманська міська рада», - заявив С.КУНІЦИН.