Правоохоронці викрили шахрая в Ялті

У Криму затримано шахрая, який отримав 120 тис. дол. за начебто сприяння у виділенні земельної ділянки.

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю та СБУ в Криму викрито жителя Ялти, який вимагав та отримав 120 тис. доларів від місцевої жительки нібито для передачі коштів як хабар посадовим особам Ялтинської міськради за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,09 га.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 (шахрайство та давання хабара) Кримінального кодексу України.