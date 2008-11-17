6 осіб загинули в ДТП у Севастополі

У Севастополі в результаті зіткнення двох легковиків загинули 6 осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі Севастополь – Ялта, поблизу села Гончарне Балаклавського району.

Водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем Cherry.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.