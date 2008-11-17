6 осіб загинули в ДТП у Севастополі
12:01, 17 листопада 2008Крым
0 0
BMW врізався у Cherry
У Севастополі в результаті зіткнення двох легковиків загинули 6 осіб.
Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі Севастополь – Ялта, поблизу села Гончарне Балаклавського району.
Водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем Cherry.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter