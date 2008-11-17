Cинод Української церкви МП не визнавав голодомор геноцидом

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не визнавав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Про це повідомили виданню "КоммерсантЪ Украина" у прес-службі УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 листопада, Священний синод УПЦ МП поширив звернення "з нагоди скорботної дати – 75- річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні", в якому Голодомор названо "актом геноциду". "На щедрому українському чорноземі у страшних муках вмирали мільйони людей, – сказано в документі. – Цей геноцид був спробою знищити саму душу народу, привести її до повного духовного рабства".

Наступного дня, 14 листопада, у прес-службі УПЦ МП заявили, що визначення "геноцид" є помилкою людини, яка писала звернення, повідомила сьогодні газета.

"Ніякого політичного контексту у вживанні слова "геноцид" не мали на увазі, – сказав виданню керівник прес-служби Василь АНІСІМОВ. – Просто спічрайтер, який готував текст, звик, що всі навколо говорять про геноцид".

За його словами, питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу в офіційних колах ієрархів УПЦ МП не обговорювали, оскільки "церкві все одно, представників яких національностей було закатовано: більшість з них були православними, і це – трагедія всієї церкви".

В.АНІСІМОВ додав, що якби він особисто "вичитував цей документ, то слово "геноцид" було б замінено якимось нейтральним терміном".

В Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) до вживання колегами терміну "геноцид" поставилися схвально. "Це звернення прийнято на найвищому рівні, оскільки йдеться про події в масштабі всієї країни", – сказав газеті прес-секретар Київської патріархії єпископ Євстратій ЗОРЯ.

Тим часом ієрархи УПЦ КП теж не ухвалювали жодного рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. "В Україні діє закон, який чітко про це говорить, тому в наших офіційних документах фігурує термін "геноцид", і спеціальних рішень нам не потрібно", – наголосив отець Євстратій.