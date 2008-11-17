Vanco Prуckerchenska надала уряду бюджет першого етапу розробки

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) заявляє, що, попри світову фінансову кризу, надала Кабінету Міністрів України робочу програму і бюджет у розмірі 80 млн. дол. США для реалізації першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря в 2009 році.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

У запропонованій робочій програмі викладено детальний план першого етапу розробки відповідно до вимог Угоди про розподіл продукції (СРП). Зокрема, в 2009 році компанія Vanco Prуckerchenska планує провести масштабне 3D сейсмічне дослідження морського дна Прикерченської ділянки на загальній площі 4,2 тис. кв. км.

Компанія відзначає, що згідно з СРП, український уряд має 30 календарних днів для розгляду і внесення зауважень у план робіт і бюджет наступного року.

«Vanco Prуckerchenska надала Кабінету Міністрів України розроблений план і бюджет на 2009 рік ще 30 вересня 2008 року, проте досі ми не одержали жодної відповіді від держави. Уряд проігнорував запропонований нами план робіт і бюджет на 2008 рік, проте ми сподіваємось на продуктивнішу співпрацю цього разу і чекаємо затвердження бюджету на 2009 рік з боку української влади», - наголосив президент Vanco Prуckerchenska Джім БАУН.

Також компанія нагадує, що зараз в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) триває арбітражний процес проти України щодо виконання СРП з компанією Vanco Prуckerchenska. «Ми задоволені ходом арбітражного процесу, але все ще сподіваємось на вирішення спірних питань у діалозі з українським урядом», - відзначив Дж. БАУН.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (СРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по СРП.

21 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

28 липня В.ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо СРП з Vanco, яка набула чинності 30 травня.