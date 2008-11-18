Лужков: Севастополь віддали Україні навеселі

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що Україна не має прав на володіння Кримом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав у першій авторській програмі російського журналіста Володимира ПОЗНЕРА "Познер" на російському «Першому каналі» пізно ввечері 17 листопада.

Мер Москви підкреслив, що в його висловах щодо Криму і Севастополя немає нічого популістського, оскільки ця тема «бере за серце кожного росіянина».

«Те, що відбувається з Севастополем і з Кримом, - це не популізм. Це - наша історія, це наші втрати, які кожен росіянин вважає втратами, не справедливими для нашої країни. 225 років тому Катерина, розуміючи державні інтереси Росії, відвоювала Крим, відвоювала Севастополь, утворила це місто, і зараз ми, в нетверезому стані, одним розчерком пера взяли й віддали Севастополь, коли ділили країну», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.

Він зазначив, що Крим був відданий Україні у зв`язку з трьохсотліттям добровільного возз`єднання з Росією. «Коли з`єднувалися, можна щось робити, а коли розходилися - віддайте пожитки...», - запропонував мер Москви.

Відповідаючи на запитання В.ПОЗНЕРА, чи правильно виступати з позицією, котра не викликає захоплення в української влади, Ю.ЛУЖКОВ підкреслив: «(Мене це) не хвилює. По-перше, я казав це, розуміючи і сприймаючи позицію росіян, по-друге, чому ви сказали, що я свій виступ робив на території України? Севастополь – військово-морська база РФ. Севастополь ніколи не був територією України. Я стояв на російській землі, я стояв на території російської військової бази, втрата якої рівносильна втраті чи серйозним ускладненням на Кавказі і в Чорному морі».

Мер Москви зазначив, що під час першого Президента РФ Бориса ЄЛЬЦИНА «з`явилося бажання все віддати, і він віддав Крим...».

Окрім цього, відповідаючи на запитання, що він хотів би прочитати в газеті, в якій публікуються мрії різних людей, Ю.ЛУЖКОВ сказав, що хотів би в ній побачити заголовки: «Росія повернула Крим і Севастополь».