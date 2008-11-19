Семінар з підготовки миротворців у Косовому триває в Сімферополі

У Сімферополі триває чотириденний семінар з підготовки спільного українсько-польського миротворчого батальйону "УкрПолбат" у Косовому.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, у заході беруть участь офіцери командування українських Військово-Морських Сил, Центру військ берегової оборони ВМС України та командний склад національного континенту в Косовому, визначений до ротації.

Також до складу учасників семінару увійшли експерти Центру цивільно-військових відносин Школи післядипломної освіти Військово-Морських Сил США.

В ході семінару його учасники розробляють перелік основних завдань для національної складової спільного українсько-польського батальйону "УкрПолбат". Зокрема, під час брифінгів обговорюються питання, пов’язані з реальною обстановкою та умовами перебування українського національного контингенту у Косовому, визначаються та уточнюються завдання, які плануються до виконання під час миротворчої місії.

Окремим пунктом роботи семінару є проведення занять із заходів безпеки під час виконання миротворчих завдань. Зокрема, майбутні миротворці розглянуть типові алгоритми дій, які можуть бути реалізовані під час виконання завдань у визначеному районі. Для цього учасникам заходу демонструватимуть презентації з реальними зйомками та коментарями, різноманітні слайди.

"Ми маємо бути упевненими в тому, що ви спроможні виконати поставлені завдання. З цією метою, враховуючи поставлені перед вами завдання, ми допоможемо скорегувати програму бойової підготовки миротворчого підрозділу", – наголосив експерт Центру цивільно-військових відносин Школи післядипломної освіти ВМС США Марк УЕЛЛЕТ.

Довідка. Основу національного контингенту спільного українсько-польського миротворчого батальйону "УкрПолбат" багатонаціональної тактичної групи East сил КФОР у Косовому нової – 12-ї – ротації, яку заплановано провести у квітні наступного року, складатиме особовий склад окремого батальйону морської піхоти українських ВМС.