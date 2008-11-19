У Криму начальника відділу міліції підозрюють у наркоторгівлі

Начальнику Первомайського районного відділу міліції Криму висунули звинувачення за 6-ма статтями Кримінального кодексу України.

Про це кореспондентові УНІАН телефоном повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Міліціонера підозрюють у зберіганні та збуті наркотиків, зловживанні службовим становищем, крадіжці, грабежі, службовій фальсифікації та незаконному затриманні громадян. «У нього була 364 стаття (зловживання службовим становищем), 185 (крадіжка) і 186 стаття (грабіж). Тепер йому додали 366 статтю – це службова фальсифікація, 371 статтю (незаконне затримання) і 307 статтю – зберігання і збут наркотиків», - повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

Начальнику Первомайського райвідділу міліції автономії обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз він перебуває в сімферопольському слідчому ізоляторі.

Хід розслідування цієї кримінальної справи контролює Генеральна прокуратура України, повідомила сьогодні прес-служба ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, начальника Первомайського райвідділу міліції Криму затримали наприкінці жовтня поточного року.

«Наскільки нам відомо, його затримали за знову порушеною кримінальною справою 2005 року – здійснення розкрадань, крадіжок. Водночас він працював у міліції Джанкоя (Крим)», - повідомили тоді в прес-службі міліції Криму.