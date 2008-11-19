Парламент Криму підбирається до рішення Нацради з ТБ

Депутати Верховної Ради Криму направлять подання до Конституційного Суду України про відповідність Конституції країни частин першої і другої статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, текст конституційного подання був затверджений сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту.

Кримські депутати в пояснювальній записці до конституційного подання відзначають, що частиною першою статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення» встановлено, що ретрансляція телерадіопрограм і передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про трансграничне телебачення, на території України не обмежується. Частина друга статті 42 Закону «Про телебачення і радіомовлення» передбачає, що суб`єкт господарювання, що перебуває під юрисдикцією України, який здійснює ретрансляцію і одержав на цей дозвіл від правовласника, що «не підпадає під юрисдикцію країни, яка входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про трансграничне телебачення, зобов`язаний адаптувати зміст програм до вимог законодавства України».

Кримські парламентарії вважають, що ці частини статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення» не відповідають Конституції України. Депутати, зокрема, наголошують, що Європейська конвенція про трансграничне телебачення в Україні не ратифікована, а отже «не є частиною національного законодавства».

У конституційному поданні наголошується, що на підставі частин першої і другої статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення» Нацрадою було прийнято ряд підзаконних актів. Ці акти, вважають в парламенті Криму, спричинили «порушення конституційних прав і свобод громадян».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада набуло чинності рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Національної ради з телебачення і радіомовлення стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу і при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про трансграничне телебачення. За словами І.КУРУСА, Нацрада наполягає на приведенні програм у відповідність із стандартами Європейської конвенції, а також з вимогами українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».