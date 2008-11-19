Помер поет Шакір Селім

13:21, 19 листопада 2008
Крым
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На похорони зібралися сотні людей

Відомий кримськотатарський поет, перекладач, публіцист, делегат IV Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу Шакір Селім помер у Криму на 66-у році життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримськотатарського Меджлісу, поет помер 18 листопада, після важкої та тривалої хвороби.

Ш.Селім - автор низки поетичних збірок: «Ак`бардак`» («Підсніжники») (1974), «Мої відчуття» («Дуйг`уларим») (1979), «Вогонь любові» («Севгі алеві») (1981), «Пробудження» («Уянув») (1986), «Слухай вітри» («Еллерні дін`ле») (1990), «К`иримнаме» (2006).

Ш.Селім переклав кримськотатарською мовою поему Олександра Пушкіна «Кавказький бранець», поему Тараса Шевченка «Катерина», «Кримські сонети» Адама Міцкевича, низку віршів Михайла Лермонтова.

У Кримськотатарському драматичному театрі поставили низку вистав у його перекладах, зокрема, «Одруження» Миколи Гоголя, «Макбет» Вільяма Шекспіра.

З 1992 року до липня 2008 року Ш.Селім очолював Раду кримськотатарських письменників Кримського відділення Національного Союзу письменників України.

У Криму сьогодні відбувся  похорон Ш.Селіма. В головній мечеті Криму відбулася служба, її провів Муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВ. На похорон Ш.Селіма прийшла кримськотатарська громадськість, ветерани національного руху кримських татар.

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